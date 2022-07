« Force spéciale »: Nadine, membre de Pastef, arrêtée et sera entendue ce mercredi Nouvelle arrestation dans le cadre de l’affaire « force spéciale ». Hier, mardi, l’une des huit personnes visées par les mandats d’arrêt est tombée. Il s’agit de Amy Dia dite Nadine. Cette dernière est une militante de Pastef. Elle est la coordinatrice adjointe du parti à Sahm Notaire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juillet 2022 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Libération précise que Nadine a été cueillie chez elle et conduite au commissariat central. Le journal ajoute qu’elle sera présentée ce mercredi au magistrat.



Amy Dia, dite Nadine est née le 25 Avril 1969 à Dakar. Elle est assistante de direction et domiciliée au quartier Mbod à Guédiawaye.



Mor Guèye, l’un des membres de « Force spéciale », l’a citée au cours des auditions durant l’enquête préliminaire. Elle devrait être entendue aujourd’hui mercredi.



Les autres personnes visées par les mandats d’arrêt sont Aliou dit Dounkhaf, Ousmane Diouf, Yaya Cissé, Khadim Ndiaye, Babacar Ba, Ousseynou Seck alias Akhenaton et Max Killuminati. Ces deux derniers sont localisés en Europe.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook