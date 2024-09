Forces ouvertes pour la république et le travail : Un nouvel acteur politique émerge À la suite de l'élection présidentielle de mars 2024 qui a porté Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême, un nouveau parti politique, Forces Ouvertes pour la République et le Travail (FORT), voit le jour. Cette nouvelle formation politique, menée par Bara Ndiaye, ambitionne de devenir un acteur incontournable de la scène politique sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Septembre 2024 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué, le mouvement Forces Ouvertes pour la République et le Travail (FORT) annonce son entrée sur la scène politique sénégalaise. Ce parti, dirigé par Bara Ndiaye, a été fondé suite à l'élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tant que Président de la République lors du scrutin de mars 2024. Cette victoire marque un tournant décisif dans l'histoire politique du pays et incite les membres de FORT à repenser leur engagement militant.



« Pour mes camarades et moi, le moment est venu de repenser notre combat militant qui se déroulera désormais dans un cadre politique nouveau, plus adapté aux préoccupations et réalités auxquelles nous faisons face », souligne Bara Ndiaye dans son discours fondateur.



Le processus de consultation qui a précédé la création de ce parti témoigne de la volonté des fondateurs de répondre aux enjeux actuels du Sénégal, en proposant une alternative politique claire et ambitieuse. FORT se veut être un outil de conquête du pouvoir, de participation citoyenne et d'implication active dans la vie politique nationale. Son lancement officiel est prévu dans les prochains jours.



Selon ses fondateurs, FORT a pour mission de transformer le militantisme politique en un cadre plus adapté aux réalités et défis actuels du pays. « C'est pourquoi, à l'issue d'un large processus de concertation, nous avons mis en place ce parti », a déclaré Bara Ndiaye.



Le parti FORT, qui sera officiellement lancé sous peu, se donne pour objectif de participer activement à la vie politique nationale, en proposant des solutions concrètes aux enjeux socio-économiques du Sénégal.







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook