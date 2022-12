Foret classée de Mbao et décharge de Mbeubeuss: Les députés Bara Gaye et Fatou Sow haussent le ton

Le passage du ministre de l'Environnement, Alioune Ndoye, pour le vote de son budget, a été saisi par les élus de Keur Massar pour tirer la sonnette d'alarme. En effet, Bara Gaye et Fatou Sow se sont tous les deux émus du manque de préservation de la forêt classée de Mbao et des conséquences environnementales de la décharge de Mbeubess.

Si une guerre de positionnement au sein du Part iDémocratique Sénégalais (Pds) a altéré leurs relations sur le plan politique, il n'en demeure pas moins que les députés Fatou Sow et Bara Gaye ont à l'unisson tiré la sonnette d'alarme par rapport à la situation de la forêt classée de Mbao et de la décharge de Mbeubess, rapporte L'As.



Pour le maire de Yeumbeul Sud, Keur Massar est dans un paradoxe environnemental. «Nous avons d'un côté la forêt classée de Mbao qui est un poumon vert. De l'autre côté, il y a la décharge de Mbeubess qui est une catastrophe écologique mondiale», fulmine le député-maire dans sa communication. À l'en croire, la décharge de Mbeubess fait 114 hectares. «Mais chaque jour, on y déverse 2200 tonnes d'ordures. Cette situation a altéré la qualité de l'eau que l'on boit et participé à augmenter la pollution atmosphérique», s'insurge-t-il.



Evoquant la forêt classée de Mbao, le ''protégé'' de Serigne Moustapha Sy a indiqué que les constructions de l'autoroute à péage et du Train Express Régional (TER) ont rétréci considérablement la superficie de la forêt classée de Mbao. Il ajoute que les populations de Keur Massar n'ont observé aucun aménagement de la forêt allant dans le sens de d'appréhender la vision du gouvernement par rapport à ce poumon vert de 700 hectares. Il révèle dans la foulée le manque de moyens des agents du service départemental des eaux et forêts de Keur Massar. «Les agents sont hébergés par la préfecture de Keur Massar. Donc, je vous exhorte à redoubler d'efforts pour les aider », a-t-il lancé au le ministre de l’Environnement. Abondant dans le même sens, son ancienne camarade de parti, Fatou Sow, a soutenu que la décharge de Mbeubess a eu des répercussions sanitaires dommageables sur les populations. «L'Asthme et la tuberculose sont les maladies les mieux partagées par les populations à cause de la décharge de Mbeubess», se désole la députée Fatou Sow devant le ministre Alioune Ndoye avant de revenir sur l'état de délabrement de la forêt classée de Mbao. Aussi, a-t-elle invité le ministre de l'Environnement à mener une campagne de reboisement dans toutes les écoles publiques du département de Keur Massa

