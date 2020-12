Forêt classée de Mbao: une auto stoppeuse violée en plein jour Une personne bien particulière a pris une fille en auto-stop avant de la conduire dans la forêt classée de Mbao et la viole en plein jour.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Décembre 2020 à 06:54 | | 0 commentaire(s)|

Selon Source A, les riverains ont été alertés, dans la matinée, par une fille sortie de la forêt avec des vêtements tachetés de sang et la braguette déchirée.



Pourtant, le pervers, avant de conduire sa victime dans la forêt classée de Mbao, a fait un détour dans la maison de son "ami commissaire", histoire de donner le change.



