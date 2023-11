Forêt classée de Thiès: Risques d’affrontements entre éleveurs et promoteurs privés

Jeudi 2 Novembre 2023

Éleveurs et agriculteurs des communes de Keur Mousseu, Fandène, Notto Diobass et Pout, se sont retrouvés, hier, au cours d’un sit-in, pour dénoncer l’accaparement par des promoteurs privés, des terres qui constituaient leur zone de pâturage dans la forêt classée de Thiès.



D'aprés "Le Témoin", Issa Kâ, le secrétaire général du collectif des éleveurs et autres impactés de ladite forêt, alerte sur des « risques d’affrontements entre éleveurs et promoteurs privés dans cette forêt classée », dont, signale-t-il, « une bonne partie a été déclassée et des centaines d’hectares attribués à de tierces individus, au grand préjudice des agro pasteurs ».

