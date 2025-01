Formation Professionnelle et Technique : Le Ministre Amadou Moustapha Ndieck Sarre, et Cheikh Mbow de la COSYDEP en concertation Hier jeudi 2 janvier 2025, à Diamniadio, Amadou Moustapha Ndieck Sarre, ministre de la Formation Professionnelle et Technique, a reçu en audience Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSYDEP (Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Éducation Publique).

Selon une note d’information reçue, lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé la mise en place d’une coopération visant à renforcer la visibilité et l’impact de la Formation Professionnelle et Technique (FPT).





La COSYDEP, en tant que plateforme stratégique, compte jouer un rôle clé dans la réflexion, la concertation et l’action pour promouvoir la FPT auprès du grand public. Cette collaboration a pour objectif de fédérer les acteurs du secteur et de favoriser un portage social efficace de la FPT.





