Formation des agents d’accompagnement des Pme sur l’approche Kaizen : L’Adepme et la Jica organisent un atelier du 22 au 26 mai à Dakar

Le directeur général de l’Adepme, Idrissa Diabira a indiqué dans son allocution d’ouverture que l’atelier sur l’approche KAIZEN qui est une démarche d’amélioration continue vise à renforcer la compétitivité des Petites et moyennes entreprises (Pme).



Et comme pour le Japon ainsi que les pays africains qui ont épousé cette méthodologie, dit-il, nous souhaitons aussi en faire un outil incontournable dans le renforcement de la compétitivité des Pme sénégalaises.



Selon M. Diabira, cet atelier qui va durer cinq (5) jours sera pour ses équipes, ainsi que les autres agents des différentes structures de l’Etat du Sénégal, une occasion de maîtriser cette démarche KAIZEN afin de préparer le passage à l’échelle.



La démarche kaizen qui consiste à améliorer continuellement les processus afin d’éliminer tout « gaspillage », repose essentiellement sur l'optimisation dans la gestion des affaires de tous les jours et plus spécifiquement des entreprises, explique Idrissa Diabira. Qui ajoute que « cette méthodologie va nous conforter davantage dans notre approche d’accompagnement ».



Elle montre tout simplement, selon lui, que l’assistance technique est la clé du développement des Pme mais aussi la première source de financement pour elles.



Pour sa part, le représentant résident de la Jica au Sénégal a rappelé que l’approche kaizen est une méthode d’amélioration continue de la compétitivité des entreprises.



A travers cet atelier, M. Hiromichi MORISHITA souligne qu’ils souhaitent former les acteurs des différentes structures publiques qui s’activent dans le domaine d’accompagnement et de financement des Pme sénégalaises.



Bassirou MBAYE





