Formation du nouveau Gouvernement : 52 Sénégalais, discrètement, soumis à des enquêtes de moralité par la DST

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall, qui entame son dernier mandat, le 3 Avril prochain, a réussi à verrouiller tout le processus de défenestration et de nomination de ministres dans le prochain Gouvernement.



En effet, selon "SourceA", le chef de l’Etat a ordonné, depuis deux semaines, des enquêtes de moralité sur 52 Sénégalais. Mais, pour brouiller les pistes, Macky Sall a mélangé sur sa liste des directeurs nationaux, d’actuels ministres, de hauts fonctionnaires, des opposants ayant soutenu sa candidature à la Présidentielle du 24 février et certains Sénégalais qui n’avaient pas, jusqu’ici, goûté aux sucettes distribuées par le régime, depuis 2012. Reste, maintenant, à savoir qui sera retenu ou recalé, au terme de ces enquêtes. Surtout que certains, qui ont été auditionnés, devraient plutôt atterrir à la tête de certaines Directions générales.















Actusen.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos