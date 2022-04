Formation professionnelle : Le groupe AFI/L'UE perd son président fondateur

Le président fondateur du groupe AFI- L'Université de l’Entreprise, Papa Samba Coulibaly, n'est plus. Il a rendu l'âme ce lundi 4 avril 2022, à Dakar.

L'annonce a été faite par sa famille qui signale que la levèe du corps est prèvue demain mardi à 11h à la mosquée de la cité Biagui suivie de l’enterrement au cimetière musulman de Yoff. Les condolèances seront reçues à la cité Biagui n°43.



Le Groupe LERAL présente ses condoléances à la famille éplorée et à l'ensemble des instituts et écoles supérieurs de formation professionnelle.