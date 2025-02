Formation professionnelle: près de 62 milliards FCfa investis en 5 ans Le ministère de la Formation professionnelle et technique et la coopération allemande, à travers la GIZ, ont tenu, hier, jeudi 27 février 2025, une rencontre de pilotage pour évaluer les projets réalisés conjointement dans le secteur. Cette séance de travail qui s’inscrit dans l’amélioration de l’offre de formation professionnelle au Sénégal, a permis d’examiner les résultats obtenus grâce à cette coopération et de dégager des perspectives. La coopération allemande intervient dans plusieurs projets pour améliorer la qualité de la formation professionnelle et technique dans notre pays, rapporte "leSoleil.sn".

Cheikh Fatma Diop, Directeur de Cabinet du ministre de la Formation professionnelle et technique, parle même de 95 millions d’euros (environ 62 milliards FCfa) injectés par la coopération allemande, à travers divers projets dans le secteur. Selon lui, ce partenariat fécond entre en droite ligne de la vision Sénégal 2050. M. Diop a profité de la séance pour magnifier cette coopération qui, dit-il, contribue au renforcement des capacités des jeunes et au relèvement du plateau technique des centres de formation. Pour l’avenir, a-t-il indiqué, de nouvelles perspectives se dessinent avec des projets d’insertion des jeunes en relation avec des entreprises, pour favoriser l’accès à l’emploi.



Un programme d’incubation en matière de gestion des exploitations agricoles et de promotion de l’entrepreneuriat agricole, est également prévu dans cette coopération, a indiqué le Directeur de Cabinet du ministre de la Formation professionnelle. Nina Neubecker, première secrétaire de l’ambassade d’Allemagne au Sénégal, a souligné le caractère stratégique de la coopération entre le Sénégal et son pays. Elle constitue un levier essentiel pour la promotion de l’emploi et l’autonomisation des jeunes et des femmes, contribuant ainsi au développement socioéconomique du pays, a-t-elle indiqué. Mme Neubecker cite, entre autres, des projets phares comme Réussir au Sénégal et le Programme de formation-école-entreprise (Pf2e) qui, dit-elle, ont permis de bâtir des activités durables, en facilitant l’accès à la formation et à l’emploi, indique "leSoleil-sn".



« Au total, 240.000 bénéficiaires répartis dans 90 communes, ont été touchés par les différents programmes de la coopération. Ces réalisations participent à l’autonomisation des jeunes et des femmes, en leur offrant des opportunités concrètes d’insertion professionnelle », a affirmé la diplomate.

