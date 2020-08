Former des formateurs pour relever les défis transnationaux et prévenir les extrémismes Saisissant l’importance de la prévention malgré la prédominance des stratégies du tout-sécuritaire ainsi que le renforcement des capacités des acteurs, Timbuktu institute – African Center for Peace Studies– en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, a lancé une série de sessions de formation des jeunes leaders actifs dans les régions frontalières sur les enjeux transnationaux, plus précisément à la criminalité transnationale, aux extrémismes et ainsi pousser la réflexion sur leurs défis et opportunités.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020 à 15:30 | | 0 commentaire(s)|

A l’heure où l’essentiel des réflexions semblent orientées vers la COVID-19 et ses innombrables retombées sur tous les secteurs, les groupes terroristes et les réseaux transnationaux menaçant la stabilité de la région, sont toujours à pied d’œuvre comme le montrent les récentes attaques dans la zone des trois frontières du Liptako Gourma.



La porosité des frontières, la négligence de telles problématiques cruciales en raison de la pandémie, la montée des extrémismes sont entre autres, autant de facteurs justifiant la tenue d’ateliers de formations qui cherchent à réfléchir sur les défis et opportunités qui se présentent aux populations transfrontalières.



La session de formation inaugurale aura lieu ce mercredi 12 août 2020 en ligne, sur le thème « Habiter à la frontière, défis et opportunités. Enjeux transnationaux, combattre les extrémismes et la criminalité transnationale ».

Elle ciblera des leaders de la région de Ziguinchor et relevant de diverses catégories socio-professionnelles. Les régions de Saint-Louis et Kaolack bénéficieront de leurs ateliers, les 19 et 26 août prochains.



La formation sera animée par le Dr. Bakary Sambe, Directeur du Timbuktu Institute et Monsieur Assane Dramé, Expert des questions juridiques et responsable du Pôle contre-terrorisme, criminalité transnationale organisée et problématiques migratoires au Timbuktu Institute. Elle sera facilitée par Mlle Yague Samb, Responsable Pôle Etat de droit, gestion des conflits et dialogue politique appuyée par l’équipe technique et de communication digitale.



L’atelier se voudra interactif au regard du temps important qui sera consacré aux débats, mais aussi aux partages d’expériences qui démontrent la réalité des menaces transnationales.



L’objectif est qu’à l’issue de cette session de formation, les participants en sortent outillés sur la question des enjeux et menaces transnationaux, pour ainsi répliquer ces formations auprès des populations locales.



Les jeunes leaders seront ainsi confrontés à des expériences de terrain mais aussi des cas pratiques à partir des récentes interventions des équipes de Timbuktu Institute aussi bien au Sahel, dans le Bassin du Lac du Tchad mais aussi en Afrique cotière.











Timbuktu E-mpowerment



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos