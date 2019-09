Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fort Boyard: Condamné pour commerce de substances illicites, Mister Boo rétablit "la vérité" Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2019 à 11:54 | | 0 commentaire(s)| Condamné à un an de prison avec sursis, Cyril André, le bodybuilder qui incarne Mister Boo dans Fort Boyard, a décidé de « rétablir la vérité » dans un long post Facebook.



C’est une condamnation dont se serait bien passée la production de Fort Boyard. Ce mardi 17 septembre, celui qui incarne Mister Boo dans le jeu de France 2 a été rattrapé par la justice. Reconnu coupable de commerce de substances classées comme psychotropes et d'exercice illégal de la profession de pharmacien, Cyril André-Chassagnon a écopé d’un an de prison avec sursis et de cinq ans de mise à l’épreuve. Alors que l’avenir du bodybuilder est compromis dans Fort Boyard, il a tenu à réagir à la nouvelle sur son compte Facebook.



Mister Boo veut « rétablir la vérité »



Dans ce post, Cyril André souhaite « rassurer » aussi bien ses proches que « les téléspectateurs de Fort Boyard ». Mister Boo explique pourquoi il a été condamné par la justice : « À l'époque de mes compétitions de bodybuilding 2011–2013, j'ai été débordé par ma passion et j'ai commis une erreur que j'ai toujours regrettée. J'ai fait une bêtise que j'ai assumé. Suite à cela j'ai été condamné à 12 mois avec sursis mais c'est tout. »



Celui qui rêvait de ressembler à Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone nie par contre tout « le reste » et dénonce « des inventions ou des hypothèses non fondées et non réelles ».

Cyril André rappelle que ce passé trouble n’est plus d’actualité : « Les faits se sont passés avant que je sois Mister Boo et avant que je n'ouvre ma boutique de compléments alimentaires à Valence ». Conscient d’avoir « déçu », le personnage de Fort Boyard a tenu à s’excuser : « L’erreur est humaine, j'ai payé ma dette à la société ce qui est normal mais encore une fois les faits ne sont pas d’aujourd’hui mais il y a maintenant pas mal d'années ». Reste à savoir si cela suffira à convaincre les producteurs de Fort Boyard…





