Forte baisse des importations de biens du Sénégal venant de l’UEMOA au mois de juin

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2024

Elles représentent 1,0% de la valeur totale des importations de biens, soit en baisse de 0,8 point de pourcentage. La Côte d’Ivoire reste le premier fournisseur du Sénégal, au niveau de l’Union, durant la période sous-revue, avec une part de 84,3%, soit un repli de 5,2 points de pourcentage relativement au mois précédent.



En outre, note la Dpee, les « huiles et graisses animales et végétales » (12,0%), les « fruits et légumes comestibles » (10,0%), les « matières plastiques artificielles » (8,5%) et les « papiers, cartons et applications » (7,0%) sont les principaux produits importés de ce pays partenaire.

Adou FAYE





Source : Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) , au niveau de la zone UEMOA, les importations de biens du Sénégal, au titre du mois de juin 2024, ont reculé de 55,2% (- 6,2 milliards), pour se situer à 5,0 milliards, par rapport au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Forte-baisse-des-importati...

