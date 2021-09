Forte hausse de 581% du résultat net consolidé d’Oragroup S.A au premier semestre 2021

Selon le rapport d’activités établi par la direction de cette structure, le résultat net s’est établi à 9,597 milliards de FCFA contre de 1,409 milliards de FCFA au 30 juin 2020.



Durant la période sous revue, le total bilan de la Banque a progressé de 7% à plus de 3 489 milliards FCFA, soutenue, d’après la direction de l’entreprise notamment <<par la bonne performance en termes de collecte des ressources clientèle avec plus de 331 milliards de FCFA de dépôts additionnels, soit une hausse de 16%.>>



Elle soutient par ailleurs, que le soutien à l’économie des pays de présence est estimé à plus de 114 milliards de FCFA sur le premier semestre 2021 contre 56 milliards FCFA sur la même période en 2020.



Quant au produit net bancaire, il a progressé de 22% à 85,827 milliards FCFA milliards FCFA contre 70,582 milliards FCFA au 30 juin 2020. Selon la direction de la Banque, la performance du PNB, a permis l’amélioration du coefficient d’exploitation qui passe de 69,2% sur le premier semestre 2020 à 63,1% en 2021.



En ce qui les concerne, les frais généraux se sont établis à 54,197 milliards FCFA contre 48,867 milliards FCFA au 30 juin 2020 (+11%).

Le résultat brut d’exploitation est, pour sa part, en hausse de 46% à 31,630 milliards FCFA contre 21,715 milliards FCFA au 30 juin 2020.



Au terme du premier semestre 2021, le coût net du risque de la Banque s’est rehaussé de 22%, passant de 14,503 milliards FCFA au premier semestre 2020 à 17,668 milliards FCFA un an plus tard.



En perspectives, la direction d’Oragroup avance que la deuxième phase du projet Digital Financial Services (DFS) qui a été Lancée en 2019, se poursuit. Elle consiste d’abord à offrir à la clientèle des produits innovants adaptés à ses besoins et contribuer de manière positive à la transformation digitale des économies des pays de présence. <<Nous terminerons d’ici la fin de l’année la phase de mise en production de notre plateforme omnicanale KEAZ, déjà déployée dans 11 pays>>, soutient la direction d’Oragroup.



Selon toujours cette direction, l’ensemble des collaborateurs reste mobilisé autour des objectifs financiers et d’impacts sociaux du Groupe avec un professionnalisme remarquable et un engagement sans faille au service des clients, malgré cette période difficile.

<<A travers le nouveau plan stratégique 2021-2025, notre organisation s’est encore améliorée, en poursuivant le développement de nos activités, pour accompagner le retour de la croissance dans nos pays de présence>>, souligne la direction d’Oragroup S.A.



Oumar Nourou









