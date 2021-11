Forte hausse du résultat net de NSIA Banque Côte d’Ivoire au troisième trimestre 2021

Selon le rapport d’activité de la banque fait état d’un résultat qui se situe à 14,722 milliards de FCFA contre un niveau de 4,855 milliards de FCFA au 30 septembre 2020.



Toujours au terme du troisième trimestre 2021, le total bilan de la banque a progressé de 14%, s’élevant à 1524,253 milliards de FCFA contre 1333,358 milliards de FCFA au troisième trimestre 2020.

Selon la direction de NSIA Banque Côte d’Ivoire, les encours nets de crédits se sont établis à 918,317 milliards de FCFA contre 814,468 milliards de FCFA au 30 septembre 2020 (+13%). De leur côté, les ressources collectées au niveau de la clientèle se sont établis à 976 milliards de FCFA contre 836 milliards de FCFA au troisième trimestre 2020 (+17%).



Le produit net bancaire a progressé de 18% à 54,074 milliards de FCFA alors qu’il se situait à 46 milliards de FCFA au troisième trimestre 2020. << Cette évolution s’explique par une progression de la marge d’intérêt et des commissions qui ressortent respectivement à 39,8 milliards de FCFA (+18%) et à 14,3 milliards de FCFA (+18%) au 30 septembre 2021>>, souligne la direction de la banque. La marge d’intérêt est principalement portée par les revenus des titres en portefeuille. Concernant l’évolution des commissions, elle est expliquée par une progression des commissions sur les transferts de fonds et les produits d’engagements par signature.



Au niveau des frais d’exploitation, la direction de NSIA Banque signale un accroissement de 9% par rapport à 2020. En effet, ils se situent à 35,278 milliards de FCFA contre 32,441 milliards de FCFA au 30 septembre 2020.



Pour sa part, le coût du risque a diminué considérablement de 52%, se situant à 3,5 milliards de FCFA contre 7,2 milliards de FCFA au 30 septembre 2020. <<Cette baisse du coût du risque traduit, d’une part, une amélioration de la maîtrise des risques consécutivement au dispositif mis en place et, d’autre part, l’aboutissement des efforts déployés dans le cadre du recouvrement (réalisation de garanties détenues sur certains clients)>>, souligne la direction de la banque.



En ce qui le concerne, le résultat avant impôts a progressé de 184%, s'établissant à 18,1 milliards de FCFA contre 6,373 milliards de FCFA au 30 septembre 2020.



<< Avec le lancement de la campagne café-cacao, la Banque se positionne comme un acteur de référence dans l’accompagnement des différentes structures intervenant sur ce secteur conformément au nouveau dispositif interne de maitrise des risques associés à ces financements>>, se projette la direction de NSIA Banque Cote d’Ivoire pour le quatrième trimestre 2021. Selon elle, la banque compte poursuivre les efforts déployés depuis le début de l’exercice 2021. Ils estiment par ailleurs que l’activité sera portée également par l’animation des différentes conventions de partenariat signées avec plusieurs institutions.



De l’avis toujours de la direction de cet établissement bancaire, NSIA Banque Côte d’Ivoire est résolument engagée à améliorer l’expérience de ses clients grâce aux évolutions qui ont été apportées à son application mobile et qui feront l’objet de déploiement au cours du quatrième trimestre 2021.

