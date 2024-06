Forum International Afrique Développement : Le Dg de l’Apix signe une convention de partenariat avec la CBAO, ce vendredi

Le DG de l’Apix, Bakary Sega Bathily a magnifié cette signature, d’autant plus qu’il s’agira pour le Sénégal de bénéficier d’un appui conséquent dans plusieurs domaines et grands chantiers que compte démarrer ou poursuivre l’Apix.



Le Dg de la Cbao attijariwafa bank, Mounir Oudghiri s’est également réjouit de l’avenir prometteur du Sénégal qui a poussé l’institution financière à se positionner pour accompagner le Sénégal dans ses efforts.



Envoyés speciaux,

Birahim toure et Pape Omar Gaye à Casablanca,

Maroc