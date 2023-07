Forum Invest In Sénégal: Apix veut séduire les investisseurs

Dakar abrite ce matin le Forum « Invest in Sénégal » au Centre international de conférences d'Abdou Diouf, (Cicad). Il est consacré au développement des marchés locaux et régionaux dans une logique d’intégration ainsi qu’à la promotion des opportunités d’affaires du secteur privé, signe de l’arrivée du Sénégal dans le concert des pays émergents. L'événement est placé sous le Haut-patronage du Chef de l’État.



D'aprés LeTémoin, le Forum « Invest in Sénégal » est un rendez-vous incontournable de promotion des opportunités considérables d’investissements auprès des opérateurs économiques, des partenaires financiers et industriels attendus aussi bien de l’Afrique que du reste du monde. L'engagement au quotidien du Gouvernement du Sénégal sous l’impulsion de S.E.M Macky Sall, Président de la République, est de créer les meilleures conditions d’affaires pour les entreprises et les accompagner dans la réalisation de leurs projets.



Cette volonté de rendre le Sénégal compétitif sur le plan international, repose en partie sur l’organisation de lieux de rencontres et d’échanges entre les acteurs économiques locaux, notamment du secteur privé, et les investisseurs nationaux et internationaux. C’est dans ce cadre que l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX-S.A), organise les 6, 7 et 8 juillet 2023, le premier Forum International des Investissements baptisé “Invest In Senegal”.



L'objectif est de mobiliser des financements pour les projets intégrateurs régionaux; Favoriser des rencontres B to B entre les investisseurs; Attirer le maximum de capitaux et renforcer l’élan actuel de croissance du Sénégal et l’intégration économique régionale; Accroître les partenariats public-privé, faire la promotion des PME; Mieux faire connaître l’environnement économique du pays et les marqueurs de l’émergence; Promouvoir un environnement des affaires sain et des régimes incitatifs; Devenir le lieu de rencontre privilégié des investisseurs intervenant en Afrique.

