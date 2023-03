Forum Invest in Sénégal: Sénégal, une destination privilégiée d’investissement En prélude au prochain du Forum Invest in Sénégal, prévu au mois de juillet prochain, une cérémonie de lancement de la campagne de mobilisation des partenaires est prévue ce jeudi, sous la Présidence effective du Premier Ministre Monsieur Amadou Ba.

Investir au Sénégal, c’est pousser les portes de l’Afrique par la pointe la plus occidentale du continent en accédant aux marchés africains et plus loin, aux marchés européens, américains et asiatiques. Investir au Sénégal, c’est découvrir une terre d’opportunités car chaque région recèle des richesses, d’hommes et de femmes qualifiés qui facilitent l’investissement dans les niches croissantes de l’économie mondiale : agriculture, exploitation minière, gazière et pétrolière, industrie, économie numérique, tourisme, transport, pêche, aquaculture…



Investir au Sénégal, c’est rencontrer un peuple accueillant qui garantit la liberté d’affaires et la qualité de vie. L’engagement au quotidien du gouvernement sous l’impulsion de S.E.M Macky Sall, Président de la République du Sénégal, est de créer les meilleures conditions d’affaires pour les entreprises et les accompagner dans la réalisation de tous leurs projets.



Cette volonté de rendre le Sénégal compétitif sur le plan international, repose en partie sur l’organisation de lieux de rencontres et d’échanges entre les acteurs économiques locaux, notamment du secteur privé, et les investisseurs nationaux et internationaux. C’est dans ce cadre que l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX-S.A), organise le Forum International des Investissements baptisé “Invest In Sénégal”.



Le Forum Invest in Sénégal, consacré au développement des marchés locaux et régionaux dans une logique d’intégration ainsi qu’à la promotion des opportunités d’affaires du secteur privé, signe l’arrivée du Sénégal dans le concert des pays émergents. Placé sous le Haut-patronage de SEM Macky SALL, Président de la République du Sénégal, le Forum « Invest in Sénégal » est un rendez-vous incontournable de promotion des opportunités considérables d’investissements auprès des opérateurs économiques, des partenaires financiers et industriels attendus aussi bien de l’Afrique que du reste du monde.



Le Forum Invest In Sénégal a pour but:



• d’attirer le maximum de capitaux et renforcer l’élan actuel de croissance du Sénégal et l’intégration économique régionale ;



• d’accroître les partenariats public-privé, les joint-ventures et faire la promotion des PME ;



• de mieux faire connaître l’environnement économique du pays et les marqueurs de l’émergence ;



• de promouvoir un environnement des affaires sain et des régimes incitatifs ;



• d’être le lieu de rencontre privilégié des investisseurs intervenant en Afrique.



Pour donner une portée significative et opérationnelle, le Forum Invest in Sénégal permettra de :

• présenter une banque de projets viables dans les secteurs précités ;



• offrir aux pays environnants et intéressés par l’Afrique, une plateforme de rencontres professionnelles pour développer leurs affaires et partenariats ;



• appuyer la mobilisation de financements pour les projets intégrateurs régionaux ;



• présenter le cadre politique, institutionnel et juridique qui sous-tend ces projets et qui favorise les partenariats public-privé ;



• mettre en relation les promoteurs de start-ups et les investisseurs pour le développement de leurs projets et favoriser des rencontres B to B entre les investisseurs, l’État et les entreprises du secteur privé participant au Forum ;



• Soutenir les collectivités territoriales dans leurs projets de développement.



Le Forum se déroulera en juillet 2023 sur trois jours. Il sera structuré autour de panels présidentiels et thématiques, d’expositions de projets, de rencontres d’affaires (B to G, B to B), de visites de sites et d’excursions de découverte des merveilles du Sénégal.



A retenir, l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX-S.A), une structure autonome, rattachée à la Présidence de la République du Sénégal, assure l’aménagement d’un cadre des affaires et des investissements attractifs pour un secteur privé mieux structuré et des entreprises compétitives pour l’exécution.



L’APIX s’est positionnée en structure catalyseur dans le développement d’infrastructures structurantes, en vue de garantir la rentabilité de tout investissement productif au Sénégal. Elle est ainsi chargée de la préparation, de la coordination et du suivi de la mise en oeuvre des grands projets de l’Etat. Elle a pour mission de:



• Accompagner les investisseurs étrangers et nationaux au Sénégal ;



• Promouvoir l’image économique et l’attractivité de la destination Sénégal;



• Participer à l’effort national de mise à niveau des infrastructures ;



• Fournir des services aux investisseurs ;



• Reformer l’environnement des affaires ;



• Co-construire l’administration de demain ;



• Accompagner l’État dans le processus de formalisation des mémorandums d’entente.



