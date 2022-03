Forum Mondial de l'eau - Loïc Fauchon "regrette" le retrait de la ville de Dakar

La non participation de la ville de Dakar, au forum de l'eau qui s'ouvre à Dakar, ce lundi, est "regrettable" pour le président du conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon.



Selon M. Fauchon: "Au départ on avait contacté avec l'Etat du Sénégal et la ville de Dakar. On ne peut pas entrer dans certaines considérations. Mais on a appris que le maire de Dakar ne participe pas au forum de lundi. Je le regrette" a dit le président.



"Si tel est le cas on a besoin des États et des villes. Il faut lancer des messages forts positifs. L'eau doit rassembler et non diviser. On espère que d'ici lundi les choses entreront dans l'ordre" espère-t-il.



4 millions d'euros pour l'organisation.



Le Sénégal a versé 4 millions d'euros pour l'organisation. En retour, le Sénégal gagne beaucoup, en termes de sponsoring, d'appuis et de partenariats avec les banques et autres organisations de développement a assuré M. Fauchon pour qui le forum de Dakar n'est pas une conférence internationale.



C'est à dire que physiquement n'importe quelle personne peut y participer et partager ses préoccupations et inquiétudes et proposer des solutions. C'est un rassemblement thématique politique avec 800 organisations du monde entier qui ont travaillé et apporté des solutions à la problématique de l'eau.



Le rôle de ce forum est de sensibiliser le public sur le fait que l'eau est un problème essentiel du siècle. Si on ne la gère pas cela peut créer une insécurité sociale politique et culturelle. Aussi, il vise à convaincre les politiques à comprendre que l'eau doit être une vraie priorité.





Ce forum sera également un moment de partage des connaissances. En Afrique beaucoup de solutions émergent. On a besoin de partage et d'innovation.



Le forum mettra en exergue les solutions africaines, des innovations. Il sera surtoout un forum des réponses.



Pour rappel, le Conseil Mondial de l'eau est une jeune organisation créée en 1995 avec 400 organisations qui viennent de 65 pays du monde et de tous les continents.



La 1e édition s'est tenue en 1997 à Marakech au Maroc. La 9e édition s'ouvre ce lundi à Diamniadion.



iGFM