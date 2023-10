Forum UK/Afrique: Le Sénégal surfe sur le succès du Forum Invest in Senegal En effet, le Sénégal profite des retombées positives du Forum Invest in Senegal. Il dispose de plusieurs projets phares essentiels à la relance de l’économie offrant des opportunités d'investissement dans les secteurs clés tels que l'éducation, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, les mines, les télécommunications, la santé, la sécurité (défense), les services financiers et professionnels.

Pour rappel, ce Forum a attiré plus de 3.500 participants venus du monde entier et a permis de sécuriser plus de 8.4 millions de livres d’intentions d’investissement.



La qualité du Partenariat entre le Sénégal et la Grande Bretagne est illustrée par la signature d’un protocole d'accord sur la coopération économique et les relations commerciales en janvier 2023 et la présence du Royaume-Uni, invité d'honneur du Forum Invest In Senegal de juillet 2023.



En ce moment à Londres, beaucoup de pays dont onze du Continent africain se rencontrent depuis ce lundi pour échanger sur le commerce et l’investissement. Londres, place financière internationale accueille ainsi les pays avec lesquels le Royaume Uni souhaite booster ses relations afin d’être plus présent dans les affaires notamment au Sénégal.



Le Directeur General de l’APIX Dr Abdoulaye BALDE est très sollicité par les investisseurs britanniques pour discuter des grands projets du Sénégal dans la proche perspective du oil and gaz. Le Ministère de l’Économie et le Ministère des Infrastructures ont leurs délégations engagées dans les échanges pour porter les ambitions de la destination de notre pays comme terre privilégiée d’investissement.



Dans ce monde de communication globale et instantanée, chaque pays à la responsabilité de son carnet d’adresses afin d’animer et d’améliorer continuellement son climat des affaires. Entre meetings, boardrooms et b to b, le secteur privé sénégalais donne le ton de la bonne vitalité des affaires d’un Sénégal « open for business » avec l’accompagnement de l’APIX, l’Agence Nationale chargée de la Promotion des Investissements et de la mise en œuvre des Grands Travaux de l’État du Sénégal.





