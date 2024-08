Forum africain des transports : La Bad organise la deuxième édition du 18 au 19 septembre prochain

Selon un communiqué de presse, le forum qui se tiendra sous le thème « L’Afrique en mouvement — accélérer la connectivité durable des transports et de la logistique », réunira des décideurs politiques, des industriels et des experts pour faire progresser les réformes critiques du secteur et les solutions innovantes.



Des ministres des Transports et des Infrastructures, des représentants des autorités routières, portuaires et aéroportuaires ainsi que des dirigeants d’organisations internationales sont également attendus.



Le forum abordera des sujets critiques tels que la promotion d’une plus grande participation du secteur privé, les politiques de dérisquage, les solutions intégrées et intelligentes en matière d’infrastructures et les mécanismes de financement innovants. Les discussions porteront également sur la sécurité routière, la multimodalité et les défis de la mobilité urbaine.



Le Forum africain des transports 2024 présentera également les principales initiatives de la Banque africaine de développement dans le domaine des transports, notamment l’Initiative sur les corridors régionaux, le Programme d’entretien routier durable pour l’Afrique, la Facilité pour la mobilité verte pour l’Afrique et l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique.



S’appuyant sur le succès de la première édition qui s’est tenue en 2015, cette deuxième édition du Forum, explique la Bad, s’aligne étroitement sur la nouvelle Stratégie décennale et les objectifs opérationnel de la Banque africaine de développement, le « High 5 », renforçant l’engagement de la Banque en faveur d’un développement durable des transports sur tout le continent.

