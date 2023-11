Forum de Dakar 2023/ Macky Sall: « L'Afrique est entre aspirations et défis sécuritaires » Le Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio a vibré le 27 octobre 2023 au lancement de la 9e édition du Forum International de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Sous le thème "L'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle", le président Macky SALL a souligné la pertinence de ce sujet en exposant les contrastes marquants du continent africain.

Dans son discours inaugural, le président a mis en exergue les vastes potentiels de l'Afrique, évoquant les chiffres impressionnants : plus de 30 millions de km2 de territoire, une abondance de terres arables inexploitées, des réserves considérables d'eau, d'hydrocarbures et de minéraux tels que le chrome, le platine, les phosphates et l'or.



Cependant, malgré cette richesse potentielle, le chef de l'État a souligné comment les règles et les pratiques d'un échange inégal maintiennent l'Afrique dans un état d'appauvrissement. Il a plaidé en faveur d'une gouvernance mondiale plus juste, abordant trois priorités majeures : la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'architecture financière mondiale, la révision des règles de l'OCDE pour l'accès au crédit et la durée des remboursements, ainsi que la lutte contre l'évasion fiscale, notamment dans le domaine de l'industrie extractive.



Le Président a mis en lumière les avancées notables dans l'amélioration de la gouvernance économique et financière mondiale, telles que l'accord historique de l'OCDE sur un impôt minimum mondial de 15%, l'adhésion de l'Afrique au G20, et l'octroi d'un troisième siège au continent au Conseil d'Administration du FMI.



Il a également souligné la nécessité de renforcer cette dynamique par le biais de la réforme du Conseil de Sécurité et la mise en œuvre du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète, insistant sur la réforme de l'architecture financière mondiale comme élément crucial de cette évolution.



En somme, cette ouverture a offert une tribune importante pour aborder les enjeux cruciaux auxquels fait face l'Afrique, avec une vision claire axée sur l'autonomisation du continent par le biais d'une gouvernance équitable et de solutions propres, tout en insistant sur une intégration renforcée au niveau mondial pour une véritable émancipation de l'Afrique.



