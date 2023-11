Forum de Paris sur la paix : Macron magnifie le président Macky Sall et le leadership démocratique africain du Sénégal Ouvert ce vendredi 10 Novembre 2023 en France, le Forum de Paris sur la paix réunit une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement et de nombreux ministres et dirigeants de grandes institutions internationales, avec des discussions qui tournent entre autres sur le financement de la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique… Hommage a été rendu au président Macky Sall

Dans sa prise de parole, le président français Emmanuel Macron en a profité pour saluer la grandeur du président sénégalais Macky Sall, en fin de son deuxième mandat. Magnifiant, sa position de renoncer à une autre candidature, Macron salue aussi la position de leader démocratique du continent africain du Sénégal….Macky Sall, un homme d’état et d’engagement qui protège son pays des troubles et vicissitudes du moment. Président des 4 P il a accepté de venir assurer le suivi….



