Forum de la Pme sénégalaise : La 3e édition prévue du 13 au 15 juillet 2023

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2023 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, cet évènement sera l’occasion de rencontrer l’ensemble des acteurs intervenant dans l'écosystème financier et technique d’appui aux micro, petites et moyennes entreprises (Mpme).



«L’objectif de la 3ème édition du forum est de construire les conditions d’un financement massif et sécurisé des Pme à travers le lancement du Guichet unique d’accès au financement (Guf-Pme) », informe la même source.



Le lancement officiel du Guf-Pme sera présidé par Amadou Ba, Premier ministre du Sénégal. Il est prévu une série d’ateliers de haut niveau animés par des experts de renommée pour améliorer notre compréhension des différents instruments et mécanismes de financement des Pme ; · un salon du financement à travers une expo pour les différents instruments de financement (banques, Sfd, Fonds d’investissement, etc.) ; · les journées du conseil avec des échanges en B2B entre consultant et PME sur différentes problématiques de gestion d’entreprise dont le financement. Il y aura également un Conseil présidentiel portant sur les conclusions des «Concertations nationales sur le financement des Pme ».



Le Forum de la Pme sénégalaise est un rendez-vous majeur pour les acteurs du secteur privé et les institutions financières. Il offre aux participants une occasion unique de rencontrer des chefs d'entreprise, des experts, des représentants d'institutions financières et des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial. Grâce à une série d'ateliers thématiques, de conférences et de sessions de networking, les participants auront l'opportunité d'échanger des idées, de développer leurs compétences, de découvrir de nouvelles opportunités d'affaires et de nouer des partenariats stratégiques.



Adou Faye





Source : Les 13, 14 et 15 juillet 2023, se tiendra la 3e édition du Forum de la Pme sénégalaise organisée par l'Adpme (Agence de développement et d'encadrement des Pme).Source : https://www.lejecos.com/Forum-de-la-Pme-senegalais...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook