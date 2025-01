Forum de la Pme sénégalaise : La 4e édition prévue du 18 au 20 février prochain

«Placée sous le thème « Pme et Innovation, leviers de souveraineté », cette rencontre de haut niveau revêt une importance stratégique pour le développement et la consolidation de nos petites et moyennes entreprises, véritables piliers de notre économie nationale », a expliqué M. Thiam dans un message publié sur les réseaux sociaux.



Selon Ibrahima Thiam, les Pme jouent un rôle central dans la dynamique économique de notre pays. Elles génèrent non seulement des emplois, mais également de l’innovation et des richesses. Cependant, elles font face à de nombreux obstacles, notamment en ce qui concerne l’accès aux financements nécessaires à leur essor et à leur compétitivité.



À cet effet, il a lancé un appel solennel à l’ensemble des acteurs de l’écosystème financier – banques, institutions de microfinance, investisseurs – à unir leurs forces pour co-construire des solutions innovantes, inclusives et adaptées aux besoins spécifiques de nos Pme. Ensemble, a-t-il dit, faisons du Sénégal une terre d’entrepreneuriat prospère, où le potentiel de nos entrepreneurs sera pleinement valorisé au service de la souveraineté économique de notre nation.



Adou Faye





Source : Le secrétaire d’Etat aux Pme, Ibrahima Thiam a présidé le 23 janvier dernier, la cérémonie officielle d’installation du comité d’organisation de la 4ᵉ édition du Forum de la Pme sénégalaise, qui se tiendra du 18 au 20 février 2025 dans les prestigieux cadres du Grand Théâtre et du Musée des civilisations noires de Dakar.Source : https://www.lejecos.com/Forum-de-la-Pme-senegalais...

