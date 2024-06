Forum international Afrique Développement : Le groupe Attijariwafa Bank, sous l’impulsion du Groupe Al Mada, donne le coup d’envoi de l’édition 2024 Le coup d’envoi de l’édition 2024 du Forum international Afrique Développement, organisée, sous Le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi, Que Dieu l'Assiste, par le groupe Attijariwafa Bank, à travers son Club Afrique Développement et sous l’impulsion du fonds d’investissement panafricain Al Mada, a été donné ce jeudi 27 juin 2024, à Casablanca, autour du thème :« Ici, on investit.».

La cérémonie d’ouverture de l’édition 2024, a été marquée par les interventions de M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc, de Son Excellence M. Wamkele Mene, Secrétaire général du Secrétariat de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine au sein de l’Union Africaine (ZLECAf) et de M. Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et des Loisirs de la Côte d’Ivoire, ainsi que la présence de nombreuses personnalités de haut rang.



Les participants du Forum ont assisté à une première plénière sous le thème « L'Afrique qui s'investit : les nouveaux paradigmes ». Celle-ci a été marquée par les interventions de M. Antoine Thomas Nicéphore Fylla De Saint-Eudes, Ministre du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Privé du Congo, de M. Babacar Gning, Directeur général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) du Sénégal, de M. Mohamed Methqal, Ambassadeur, Directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et de Mme Nelly Chatue Diop, Founder & CEO Ejara du Cameroun.



D’après le communiqué, cette plénière a examiné les nouveaux paradigmes mondiaux et la manière dont ils représentent une opportunité inédite pour l'Afrique de se réinventer. Dès son ouverture, le Forum a connu une affluence exceptionnelle. De nombreux opérateurs économiques et institutionnels internationaux, issus de plus de 30 pays du Continent et des pays partenaires, ont pris part à cette édition.



L’espace B to B a battu son plein. Un nombre record de rendez-vous d’affaires entre les opérateurs du Continent, a d’ores et déjà été planifié. Ces rendez-vous permettront aux participants d’identifier des leviers concrets de développement et de générer des partenariats.



S’est tenue également la cérémonie d’inauguration du Marché de l'Investissement du Forum international Afrique Développement, qui a été honorée par la présence de personnalités de haut rang, notamment Son Excellence M. Wankele Mene, Secrétaire général du Secrétariat de la ZLECAf, M. Téné Birahima Ouattara, Ministre d’État de la Côte d’Ivoire, M. Antoine Thomas Nicéphore Fylla De Saint-Eudes, Ministre du Développement Industriel et de la Promotion du secteur privé du Congo, M. Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et des Loisirs de la Côte d’Ivoire, M. Mamadou Touré, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique de la Côte d’Ivoire.



Le Marché de l’Investissement accueille, cette année, une délégation exceptionnelle de 11 pays africains, à savoir : le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Gabon, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Togo et le Maroc. Cet espace dédié à la promotion de l’investissement sur le Continent, permet aux pays mis à l’honneur, de présenter leurs ambitieux plans nationaux de développement, de mettre en avant leurs opportunités d'investissement dans des secteurs stratégiques à forte croissance et d’exposer leurs initiatives clés, visant à stimuler la croissance économique et à développer les investissements directs étrangers (IDE).



Évènement incontournable à l'échelle du Continent, le Forum International Afrique Développement est l’occasion de réunir et de célébrer les énergies africaines, afin d’affirmer un esprit de solidarité et de confiance quant aux atouts et aux capacités de l’Afrique.



Le Forum international Afrique Développement 2024 témoigne, une nouvelle fois, de l’engagement du groupe Attijariwafa Bank à contribuer de manière pérenne, à la construction d'une Afrique unie et prospère, en favorisant la coopération Sud-Sud, aux côtés des acteurs économiques et politiques.



