Forum international sur la finance islamique : La 9ème édition s’ouvre ce 21 mai 2024 à Dakar

Cette 9ème édition, informe la même source, organisée en partenariat avec Banque islamique du Sénégal, partenaire officiel de l’évènement depuis 2010, et International Turnkey System (Its) société koweïtienne partenaire Fintech du forum, est une opportunité de choix pour échanger sur des thèmes liés à l’économie et la finance Islamique.



En marge de la cérémonie officielle regroupant les autorités gouvernementales locales et de la sous-région, les ambassadeurs et représentations diplomatiques, la Banque islamique de Développement et ses démembrements, la Banque Islamique du Sénégal, les représentations des familles religieuses et les décideurs du monde économique et financier de l’Afrique de l’Ouest sont attendus.



«Une plénière sur le potentiel de la Fintech Islamique en Afrique de l’Ouest verra la participation de International Turnkey Systems (Its), numéro 1 mondial des systèmes d’informations compatible à la Finance islamique, basé au Koweït, et beaucoup de structures sous régionales exerçant dans le Private Equity aux sociétés d’Asset Management et de Takaful (Assurance conforme à la charia), au menu des échanges la digitalisation des institutions financières islamiques et leurs ramification par Api avec les Wallets », explique-t-on.



L’approche proactive de la Banque islamique du Sénégal, acteur majeur dans cette industrie au Sénégal, sur la Fintech islamique sera exposée dans cette plénière en proposant la dernière technologie de pointe à la clientèle désireuse de produits conformes à l’éthique islamique.



La supervision de tout cela par le régulateur sera magnifié par une présentation de la Bceao sur le point de la réglementation face au défi de l’évolution exponentielle de la digitalisation, en présence de la Banque islamique de développement (IsDB), sa filiale la Société internationale pour le développement du secteur privé (Icd) ainsi que ses Iciec et Itfc spécialisé dans la facilitation des crédits export et le Trade finance pour les pays membres de la Bid.



L’organisateur du Forum, l’Institut africain de finance islamique (Aiif) qui a pour activités principales le conseil et la formation en finance islamique, sous la direction de son Président directeur général et fondateur, Mouhamadou Lamine Mbacké, a noué des partenariats stratégiques féconds lors d’une visite d’affaires de l’Aiif en Malaisie en 2020.

