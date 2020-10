Forum mondial de l’eau 2021 : La mobilisation s’active vers Dakar

La mobilisation en prélude à la tenue à Dakar du 22 - 27 mars 2021 à Diamniadio de la 9e édition du forum mondiale de l’eau se poursuit. En effet, « afin de s'assurer que les questions liées à l'eau et à l'assainissement en Afrique soient correctement traitées, les secrétariats exécutifs du 9ème Forum mondial de l'eau et de l'Amcow ont lancé une série de webinaires en partenariat avec la Commission de l'Union africaine pour les Communautés économiques régionales ».



Dans un communiqué de presse, il est indiqué que l’objectif de ces webinaires est d’assurer une participation large et active des États de l’Afrique, des acteurs non étatiques, y compris du secteur privé, et des centres d'excellence dans le processus préparatoire du 9ème Forum mondial de l'eau.



A l’en croire, la première rencontre de cette série de webinaire a été organisée avec la Communauté de développement de l’Afrique australe (Sadc) sur le thème ‘’la sécurité de l'eau pour la paix et le développement dans la région de la Sadc.



Aussi, le communiqué rapporte que SEN’EAU, société chargée de la distribution de l’eau potable au Sénégal, pays qui accueille ladite édition, veut faire du Forum une vitrine pour les progrès concernant les innovations technologiques et la qualité de service.C'est l’occasion de montrer aux acteurs du monde entier, l’expertise et le savoir-faire sénégalais.



Dans la même perspective, le document souligne que pour l’Office des forages ruraux (Ofor) qui est un établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) chargé de la gestion du patrimoine de l’hydraulique rurale au Sénégal, il s’agira de trouver les réponses pour un meilleur accès à l’eau dans les zones rurales.

Bassirou MBAYE

















Les actions de mobilisation des acteurs se poursuivent afin que leur forte implication dans le processus préparatoire et l’organisation du Forum mondial de l’eau permette d’atteindre les objectifs fixés par le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau. En partenariat avec l’Union Africaine et le Conseil des ministres africains chargés de l'eau (Amcow), les communautés économiques régionales de l’Afrique sont en route pour Dakar 2021.Source : https://www.lejecos.com/Forum-mondial-de-l-eau-202...