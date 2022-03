Forum mondial de l'Eau : Barthélémy Dias boycotte et organise son propre Forum Le nouveau maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias, ne participera pas au 9e Forum mondial de l’Eau que le Sénégal va abriter du 21 au 26 mars prochains. « De co-organisatrice, la ville de Dakar est subitement devenue une invitée. En effet, le maire a reçu un carton d’invitation. Comment peut-on nous inviter à notre propre manifestation ? », s’indigne-t-on du côté de l’édile de la capitale.

Dans des propos repris par "Vox populi", les proches de Barthélémy Dias annoncent la tenue d’un Forum le jour même. Ce thème est même avancé : « L’eau à Dakar, Dakar dans les eaux. »



A rappeler qu’en septembre dernier, la ville de Dakar et le secrétariat exécutif dudit forum à Dakar avaient signé une convention, pour faire de ce forum, une première en terre africaine, une réussite.



En face, le chef de l’État, Macky Sall, est décidé à marquer le coup, indiquant « qu’il attache du prix à la valorisation de la politique nationale en matière d’accès universel à l’eau et à l’assainissement pour tous, mais également à la mobilisation des forces vives de la nation, pour faire du (rendez-vous), un succès historique du Sénégal et un marqueur de l’agenda de développement du secteur de l’eau ».



D’ailleurs, le rapport mondial des Nations-Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2022 intitulé ‘’Les eaux souterraines – rendre l’invisible visible’’ sera lancé le 21 mars, lors de la cérémonie d’ouverture du 9e Forum mondial de l’Eau, à Dakar, est orienté sur le thème : "La sécurité de l’eau pour la paix et le développement". Avant la commémoration le lendemain, 22 mars, de la Journée mondiale de l’Eau.













