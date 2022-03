Forum mondial de l’Eau/ Laetitia Delonet: « L’assainissement n’est pas reluisant en Afrique » L’Agence internationale de plaidoyer, Niyel, membre du Conseil Mondial de l’Eau et du Groupe Thématique eau et assainissement du Forum, basée à Dakar, a organisé ce mercredi, la deuxième édition du Championnat Africain de l’Assainissement. Ledit championnat est une activité qui met en compétition les acteurs majeurs, intervenant dans l’assainissement. L’initiative vise à toucher du doigt certaines questions et faiblesses, afin d’amener les gens à s’intéresser de plus en plus à la question d’assainissement.

En marge de la 9e Édition du Forum mondial de l’Eau, placé sous le thème: « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement », Niyel, Agence internationale de plaidoyer, a profité de la présence d’un public diversifié pour tester les connaissances des acteurs sur l’assainissement et sur une variété de questions, liées aux politiques existantes, au cadre règlementaire, aux données sur la santé et, aux solutions novatrices en matière d’assainissement. Les diverses questions, découvre-t-on, ont mis en avant les liens étroits entre l’eau et l’assainissement.



Ainsi, la session Face-à-Face initiée, entre décideurs et populations, a été un moment intense de discussion. Cette session vise à rompre les barrières de la disponibilité des décideurs et des populations. Elle offre un moment de partage et d’échanges autour des challenges et des solutions à proposer. « L’objectif de cette activité est de tester les connaissances des acteurs de l’assainissement sur des questions liées à l’assainissement qui touchent aux politiques et aux cadres mis en place autour de l’assainissement. Bien vrai, ca peut paraître un évènement ludique. Mais, nous cherchons à toucher du doigt certaines questions et faiblesses, afin d’amener les gens à s’intéresser de plus en plus à la question d’assainissement », a expliqué Laetitia Delonet de l’Agence Niyel.



La Société civile a gagné la compétition de cette année. Mais, la précédente édition, était remportée par les Directions du Burkina et du Sénégal. Ces directions ont aujourd’hui, passé le flambeau à la Société civile. « Ceci montre que la Société civile qui porte la voix des communautés, sont aussi, au fait des différents engagements et des différentes politiques et problématiques autour de l’assainissement. Certes, ils sont prêts à tester leurs connaissances et, à brandir le changement recherché pour les populations et les politiques de facon générale », reconnait-elle.



Laetitia Delonet, appréciant la victoire de la Société civile, parle d’une reconnaissance des qualités et une motivation d’aller au-delà. « Si je prends la Société civile qui a gagné dignement son trophée, c’est de porter toujours à travers sa voix, les besoins de la population et de pousser les décideurs à mettre les bonnes politiques inclusives. Certes, c’est une question à forte consonance politique, exigeant un engagement communautaire, afin d’avoir un assainissement pour tous », décrypte-t-elle.



Relevant beaucoup d’imperfections, elle précise que l’assainissement doit avoir une place de choix. Puisque, l’assainissement et l’eau sont liés. « L’assainissement n’est pas reluisant en Afrique », regrette Laeticia Delonet. Dans son plaidoyer, elle indique que les politiques doivent vivre au rythme des populations.



A retenir, Niyel est une Agence de plaidoyer, basé à Dakar. Elle travaille sur le changement politique et le changement pratique. Engagée avec certains partenaires sur l’assainissement depuis 2017, elle travaille avec les gouvernements, afin que les bonnes politiques soient mises en place.



