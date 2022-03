Forum mondial de l’Eau: Le plaidoyer de la chanteuse Ma Sané pour la ville de Thiès

« Le 9e Forum mondial de l’Eau est une bonne chose, car il y a effectivement une insuffisance d’eau notoire au Sénégal. Dans ma ville natale de Thiès et dans les quartiers comme Som, Mbour 2, Mbour 3, l’eau ne coule pas 24h/24.



Dans les zones rurales, c’est encore pire, et de nombreuses femmes arpentent des kilomètres pour trouver de l’eau. La situation devient de plus en plus grave et les autorités compétentes doivent réagir pour résoudre ce problème », a confié Ma Sané.



Selon elle, la réussite du forum dépend des actes après le sommet : « Si une partie de la population est un peu réticente sur ce forum, c’est parce qu’il y a eu beaucoup de rencontres de ce genre dans le passé. Mais elles n’ont abouti à rien de concret. J’espère que cette fois-ci, les Sénégalais ne seront pas déçus », a conclu la chanteuse de Wa flash.