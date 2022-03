Forum mondial de l’Eau / Soham El Wardini conforte Barthélémy Dias : «La Ville est co-organisatrice et non une invitée» Soham El Wardini précise que la Ville de Dakar est co-organisatrice du Forum mondial de l’Eau. L’ancienne maire de Dakar donne raison à Barthélémy Dias et rappelle que la mairie était au cœur du processus menant aux rencontres de Dakar.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mars 2022 à 08:44 | | 0 commentaire(s)|

Soham El Wardini dit, en tant que maire de Dakar, avoir été «au cœur du processus» de l’organisation de la 9e édition du Forum mondial de l’Eau. Par conséquent, l’édile de la capitale entre 2018 et 2022, estime que Barthélemy Dias a raison de pester contre l’Etat.



« La Ville de Dakar est co-organisatrice et non une invitée. Le maire a raison. J’ai piloté le projet et il y a eu des problèmes qu’on a réussi à gérer et à régler avec le Secrétariat exécutif. La Ville devait s’occuper du forum avec les élus locaux. Il y a de l’animation culturelle mais dans tous les ateliers, la Ville devait être présente. C’est la Ville qui est allée plaider le dossier du Forum de Dakar à Brasilia », a déclaré Mme Wardini au Cices, en marge du Forum alternatif mondial de l’eau (Fame).



Mme Wardini, présente à Diamniadio lundi, a relevé qu’aucun maire n’avait pris la parole. « Ce n’était que des chefs d’Etat », souligne-t-elle.



Alors, Barthélemy Dias a-t-il raison de parler de forums des territoires et non de chefs d’Etat ?



Mme Wardini tranche : « Ce sont des forums de territoires mais des Etats qui organisent aussi. Il faut aller ensemble pour réussir cela. Les mairies sont des démembrements de l’Etat. Si la mairie organise, c’est comme si l’Etat le faisait. Ensemble, on doit pouvoir trouver des solutions ».



Malgré ces « problèmes et incompréhensions », elle serait partie à Diamniadio, si elle était maire de Dakar, aux côtés du Président Macky Sall. Par ailleurs, Soham El Wardini reconnaît qu’il y a des problèmes d’eau à Dakar. Madiop Diop, maire de Grand-Yoff, relève que la gestion de l’eau dans la capitale est marquée par «l’inaccessibilité et le déficit dans la distribution, les inondations et ses corollaires de dégâts et de souffrances, un réseau d’assainissement inexistant ou inachevé».



Toutefois, l’Etat devrait aller vers la gratuité dans la fourniture du liquide précieux, plaide le prédécesseur de Barthélémy Dias à la Ville de Dakar.



« Ça va être compliqué, difficile. Ce n’est pas pour maintenant, mais il faut travailler à ce qu’on arrive à la gratuité de l’eau. (…) Il faut beaucoup réfléchir et se pencher sur le problème de l’eau », dit Soham El Wardini.



Dans ce sillage, le maire de Grand-Yoff a rappelé que le premier bassin de rétention des eaux pluviales de la région de Dakar, se trouve dans sa commune. Ainsi, il réaffirme son engagement, aux côtés de l’Etat et des partenaires, à « lutter contre le stress hydrique et pour une gestion rationnelle, durable et équitable de l’eau, dans toute sa complexité ».



















Le Quotidien



