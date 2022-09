Forum mondial de l’économie sociale et solidaire 2023 : Barthélémy à la tête du comité d’organisation Le Sénégal va accueillir du 1er au 6 mai 2023 le Forum mondial de l’économie sociale et solidaire, une première pour l’Afrique dont le comité d’organisation sera dirigé par le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz. Il est aussi membre du comité de pilotage qui a été installé, hier à Diamniadio.

Le maire de la ville de Dakar et nouvellement élu député à l’Assemblée nationale, Barthélémy Diaz va présider le comité d’organisation du comité de pilotage du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire qui se tiendra à Dakar au mois de mai 2023. Le COPIL dont il est membre et qui est composé aussi d’un comité scientifique sous la responsabilité du Ractes a été installé, hier à Diamniadio dans les locaux du ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire dirigé par Zahra Iyane Thiam.



« Le comité de pilotage aura pour missions de fixer les orientations stratégiques du forum, de coordonner la participation des Institutions et, en rapport avec les parties prenantes, participer à la mobilisation des ressources humaines, financières et logistiques nécessaires au bon déroulement des activités », a listé Madame la ministre lors de la cérémonie d’installation du COPIL en présence du maire de Dakar, du Docteur Malick Diop, Directeur général de l’Agence sénégalaise des exportations (ASEPEX), de la Secrétaire générale du Global social economy forum (GSEF), Aude Saldana et d’un représentant de la commune de Bordeaux, en France.



Il aura également entre autres tâches de superviser et de valider les travaux du Comité d’organisation et du Comité scientifique, de veiller à la qualité de la participation du Sénégal et de promouvoir le forum au niveau national et international.



De son côté, le maire de Dakar a soutenu que ce forum permettra à la municipalité de ramener l’humain au cœur des priorités de ses politiques et de ses urgences. ‘’Ce forum nous permettra de valoriser l’humain, à savoir les femmes et les jeunes. L’économie sociale et solidaire a toujours été pour nous une réalité en Afrique. Qu’il soit organisé au Sénégal et en Afrique pour la première fois est un honneur pour nous’’, a fait savoir le maire.



Selon le premier magistrat de la ville, au sortir de ce forum, les organisateurs auront l’opportunité d’évaluer ce forum et que cette évaluation sera une réussite et un succès éclatant. Le maire n’a pas manqué de souligner que le ministère, en conviant la ville à cette manifestation n’a fait que renouveler son engagement à accompagner la municipalité de Dakar pour une parfaite organisation du forum.



Compétences des collectivités, développement économique…



« Cet accompagnement est déterminant, car il nous permet de projeter une image forte de l’économie sociale et solidaire décidée à assoir une stratégie et à promouvoir le secteur de ce type d’économie », a dit Diaz fils dans son discours prononcé lors de la cérémonie d’installation.



Il a aussi salué le vote de la loi d’orientation sur l’économie sociale et solidaire qui donne de nouvelles compétences aux collectivités territoriales par le développement économique en matière de promotion et de financement des acteurs de l’économie sociale et solidaire.



« Cet encadrement juridique vient à son heure, car dans le domaine de la règlementation des maires et élus locaux, on a souvent tendance à ne regarder que le code des collectivités territoriales avec les compétences », a soutenu la tête de liste départementale de Dakar de la coalition Yéwi Askan Wi lors des dernières législatives accompagné de son adjoint Abass Fall et de Cheikh Guèye, maire de la commune de Dieppeul-Derkhlé.



Le maire a ainsi remercié les différents ministères qui ont appuyé la candidature de la ville de Dakar pour accueillir le Forum mondial de l’économie sociale et solidaire, ainsi que le Chef de l’Etat qui a lui aussi soutenu Dakar. Pour lui, la mairie et le ministère dirigé par Zahra Iyane Thiam Diop ont la même cible, à savoir les jeunes opérateurs économiques ou ceux qui sont à la recherche d’emploi, mais aussi les femmes.



« Il est normal que nous puissions fédérer nos actions et opérer une synergie dans la recherche de solutions communes afin de satisfaire la forte demande des acteurs de l’économie sociale et solidaire à tous les niveaux. A ce titre, nos engagements dans ce domaine se traduisent concrètement par la formation et la sensibilisation à l’entreprenariat, la mise en place d’un fond de crédit afin de faciliter aux acteurs », ajoute Diaz.



Pour sa part, la Secrétaire générale du GSEF, Aube Saldana a soutenu que tous les acteurs sont engagés dans la promotion de l’économie sociale et solidaire, qui est un pilier de l’économie durable impliquant la participation de la jeunesse et des opportunités de travail décent durable pour les femmes



Le Témoin



