Fou amoureux de Eva fashhiony : L’expatrié Abdoul Faot tombe des nues quand il reçoit des vidéos et photos de….

Je m'appelle Abdoul Faot. je suis en France, j'y travaille mais je suis sénégalais d'origine et mon rêve le plus fou, était d'avoir une femme sénégalaise.



J'ai connu une fille du nom de Eva fashhiony, à travers le net particulièrement sur Facebook, avec nos discussions de temps en temps, on n'a laissé Facebook pour aller sur WhatsApp, c'était la plateforme idéale pour vivre notre parfaite amour virtuelle, avec WhatsApp, on devenait de plus en plus proche on échangeait des photos et des vidéos,

chaque minute et chaque instant je recevais des photos.



Elle m'avait présenté toute sa famille via appel vidéo, quant à moi, je lui avais donné les numéros de mes parents et un jour même, elle est partie rendre visite à ma famille, c'est durant cette visite qu'elle a pris les numéros de ma tante et d'un de mes oncles.



Ma famille s'est déplacée pour lui rendre visite chez elle, durant les discussions, son père a demandé à mes parents de venir immédiatement pour leur donner la main de sa fille.



Mes parents ont aussitôt demandé de choisir une date ensemble, avec les deux familles, pour le mariage, mais c'était juste pour avoir mon consentement. A mon tour, j'ai dit oui, c'est ainsi une date a été choisie.



Samedi 16 juillet 2022, à Dakar, le mariage fut scellé dans une parfaite harmonie.



je recevais des félicitations d'heureux ménage de partout, avec mes amis via Facebook et même parfois, des appels venant de partout, ma famille était si contente, papa, maman, oncles et tantes.



Mais notre contentement sera de courte durée, je reçois 149 photos de nu et 92 vidéos de nu d'elle et 27 photos sur lesquelles elle fumait de la chicha.



Moi, je n'avais pas les mots pour comprendre ce qui se passait autour moi, aussitôt ma famille m'appelle pour m'informer qu'elle ont reçu des vidéos et photos nueds de ma nouvelle femme, en me demandant même si je savais qu'elle fumait." Khale bi mom amoul khilifa". "Kii nii monm dou djabaar". La famille s'est réunie aussitôt pour prononcer le divorce à 22 heures.



L'arme du crime ? " Son ex copain jaloux était à l'œuvre de tous ces problèmes, il avait piraté son compte WhatsApp ."



Abdoul Faot

La victime.



Les noms utilisés sont des noms d'emprunt.



Tous les commentaires insultants se verront supprimés.

Il a juste partagé pour sensibiliser ses semblables.





