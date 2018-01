Foundiougne : Devant l’incapacité de l'Etat à leur fournir de l’eau potable, les populations implorent l’aide de Dieu Les populations de la commune de Foundiougne, dans la région de Fatick souffrent d’un manque d’eau potable qui dure depuis six (6) mois.

Convaincues que les autorités sont incapables de régler leurs besoins immédiats, ces 15 mille âmes se tournent vers Dieu. «On a convié les populations à une prière commune ; c’est l’imam Ratib qui a demandé qu’on se retrouve tous à la mosquée pour prier le Bon Dieu, de nous venir en secours», a-t-on fait savoir.



Pour ces populations, trouver de l’eau depuis plus de six mois est devenu un véritable parcours du combattant. Dans le village, de centaines de bidons vides sont posés ça et là dans la commune de Foundiougne. A côté, rapporte Rfm, des femmes guettent désespérément un camion-citerne qui doit les ravitailler. Selon Amy Bâ, habitante du quartier Escale, cette attente peut durer pendant toute une journée. Car, c’est la seule eau potable.



Pour Oumy, cette souffrance dure depuis longtemps. D’autres femmes se déplacent jusqu’aux villages environnants pour avoir de l’eau de puits, payante. Il faut rappeler que l’eau du forage de Foundiougne est devenue très salée et ce, depuis 6 mois. Et le nombre de camions qui approvisionnent la commune se réduit de jour en jour.









