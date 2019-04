Foundiougne : La douane saisit 229 kg de chanvre indien La brigade de la douane maritime de Foundiougne a saisi, entre les jeudi 11 et dimanche 14 avril, une quantité totale de 229 kg de chanvre indien. Soit une valeur estimée à 13 740 000 FCFA. La drogue, selon les sources du journal "Enquête", est répartie ainsi : 26 kg sur un attelage, 96 kg sur un autre et 107 kg sur des porteurs inconnus fugitifs. Les chevaux qui transportaient la marchandise ont été confiés au Service départemental de l'Elevage, grâce à l'appel du préfet de cette ville.

