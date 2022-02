Foundiougne: Le nouveau Maire promet de changer le « visage » de la ville Le nouveau maire de la commune de Foundiougne, Thiémokho Ndiaye s’est engagé à mettre en oeuvre ’’une gestion collégiale et inclusive" afin de ’’changer le visage’’ de cette ville, de la région de Fatick.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Février 2022 à 19:47 | | 0 commentaire(s)|

’’Nous allons changer le visage de la ville à travers une gestion collégiale et inclusive" a dit M. Ndiaye à l’issue de son installation officielle dans ses fonctions de maire de la ville de Foundiougne par le préfet Ousseynou Mbaye.



Selon lui, ’’le conseil municipal devra davantage s’engager pour la relance de la pêche, de l’agriculture et les infrastructures".



D’après Aps, il a promis que le tourisme et la coopération décentralisée seront au cœur de ses préoccupations ’’pour pouvoir créer plus d’emplois pour les jeunes".



M. Ndiaye a invité les populations développement de la commune leur ’’affaire’’ ’’Le développement de la ville doit être l’affaire de tous’’, a t-il dit.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook