Fourniture de logements : Shelter Afrique souligne l’importance d’avoir des statistiques fiables, précises

Dans un communiqué de presse, le directeur général de Shelter Afrique, Thierno Habib Hann, a déclaré que les données sont essentielles au développement de tout secteur, car elles éclairent les décisions politiques des gouvernements ainsi que les décisions d'investissement prises par les participants du secteur privé, y compris les financiers et les promoteurs.



«Le logement est un secteur qui tire la croissance économique et il est donc important d'avoir accès à des données essentielles pour stimuler l'investissement et prendre des décisions éclairées. Lorsque nous disposons de données, nous comprenons mieux ce qui motive le marché du logement et nous prenons des décisions politiques pour améliorer l'impact du secteur », a déclaré M. Hann.



Selon lui, souvent, lorsque les données ne sont pas disponibles ou très limitées, les processus administratifs ou réglementaires sous-jacents sont inefficaces ou mal alignés sur les besoins du marché. «La gestion des données dans l'industrie du logement devrait être ancrée sur une meilleure visibilité, jetant les bases d'une meilleure gouvernance, de réglementations plus appropriées et d'une participation durable du secteur financier », a souligné M. Hann, ajoutant que les données dans l'industrie du financement du logement doivent être fiables, précises et vérifiables.



M. Hann a indiqué qu'à l'avenir, Shelter Afrique exigerait des promoteurs qu'ils fournissent les données nécessaires à l'organisation avant de s'engager à financer un projet. A son avis, c'est la seule façon pour nous d'être transformationnels et de changer l'industrie.



M. Hann s'est exprimé lors de la 17e édition de l'Africa International Housing Show - l'une des plus grandes expositions sur le logement et la construction en Afrique - qui s'est tenue du 24 au 28 juillet 2023 à l'International Conference Centre, Abuja - Nigeria.



Le salon propose des présentations de produits, des expositions de technologies du bâtiment, d'intérieurs de maisons, d'équipements de construction modernes, de produits chimiques et de peintures, de services hypothécaires, de projets de logement, ainsi que des forums interactifs avec d'éminents acteurs de l'industrie du bâtiment de toutes les parties du monde qui partagent l'objectif commun de parvenir à des logements abordables.





Shelter-Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement du logement créée par les gouvernements africains pour répondre au besoin d'un système durable de fourniture de logements et de projets d'infrastructure connexes en Afrique.



L'institution fournit des solutions financières et des services connexes pour soutenir l'offre et la demande de la chaîne de valeur du logement abordable. Elle fournit également des services de conseil et de gestion de projet pour les projets de logement abordable à grande échelle.

Elle est actuellement détenue par 44 pays africains, la Banque africaine de développement (BAD) et la Société africaine de réassurance (Africa-Re).





Adou Faye

Shelter Afrique, le financier panafricain du développement du logement, a conseillé aux gouvernements africains de renforcer leurs bureaux nationaux de statistiques en leur fournissant un financement adéquat pour leur permettre de capturer des données importantes pour divers secteurs, y compris le secteur du logement.Source : https://www.lejecos.com/Fourniture-de-logements-Sh...