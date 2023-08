Fourniture en énergie électrique au Magal de Touba: Senelec investit près de 6 milliards FCfa pour densifier son réseau

Pour le présent Magal de Touba, Senelec n’a pas lésiné sur les moyens pour assurer une bonne continuité de la fourniture en énergie électrique. Pour preuve, cette année Senelec a investi près de 6 milliards de FCFA pour mieux desservir la capitale du mouridisme et ses environs. Au total, Ce sont 40 nouveaux postes électriques qui ont été construits, 40 transformateurs de 630 et 400 kVA, 70 km de câbles moyennes tensions, 167 Km de lignes basses tensions, 3687 poteaux électriques et 1750 lanternes pour l’éclairage public. De même, 6540 compteurs électriques sont mis à la disposition des agences Senelec Touba pour les besoins des nouvelles demandes d’abonnement. Senelec a fait appel à l’expertise locale pour la réalisation de ces travaux d’un montant de 1 057 134 977 FCFA.



En sus de ces réalisations, le poste électrique de Tindody, village fondé par le premier khalife général des mourides, Serigne Modou Moustapha Mbacké, a été mis en service par Papa Mademba Biteye. A cet effet, Serigne Alioune Mbacké, petit-fils de Serigne Modou Moustapha a exprimé toute sa satisfaction au nom des populations de Tindody. L’électrification de ce nouveau village a permis dans un premier temps la connexion de 500 nouveaux clients au réseau de Senelec.



Après les visites de terrain et la réunion de coordination avec ses équipes, le Directeur Général de Senelec a rendu une visite de courtoisie au Khalife Général des mourides. A l’occasion, Papa Mademba Biteye a fait un point complet de toutes les réalisations effectuées sous son magistère, depuis un plus de quatre ans et sur instructions du Président de la République, M. Macky Sall. Papa Mademba Biteye a fait part au khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, des investissements effectués pour cette édition d’un coût de 12 milliards y compris les travaux du nouveau poste Touba 2.



Cet ouvrage va permettre d’anticiper sur le développement galopant de la ville sainte pour les cinquante prochaines années. Pour le présent Magal, il a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour une alimentation correcte de Touba en électricité.



Très satisfait des réalisations, le Khalife général des mourides a décerné un satisfecit à Senelec et plus particulièrement à Papa Mademba Bitèye. Il a dit en substance, « Je vous confie à Serigne Touba ».

Rappelons que pas moins de 32 milliards de nos francs ont été injectés dans la ville sainte de Touba depuis l’arrivée de Papa Mademba Bitéye à la tête de Senelec. En marge de la visite, le Directeur général de Senelec a rendu visite à d’autres dignitaires religieux de la ville sainte de Touba.