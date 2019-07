Fouta: Le Lycée "Démette" frôle les 100% au Baccalauréat Situé au cœur de l’île à Morphil, dans le département de Podor, le lycée de Démette vient de réaliser un exploit d’excellence au baccalauréat 2019. Les élèves de la série TL'1 sont à l’origine de cette prouesse, avec un taux de réussite de 100 %. Pour un effectif de sept (07) élèves dont 4 filles, tout le monde a traversé l’île avec succès.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 14:03

En TS 2, sur un effectif de huit (08) élèves dont 4 filles, les sept (07) ont décroché leur bac. Soit un taux de réussite de 87,5 %.



En série TL2, sur un effectif de vingt-un (21) élèves dont dix (10) filles, le lycée de Démette a enregistré quinze (15) admis dont six (06) filles soit un taux de réussite de 71,43 %.



Tous ces résultats sont obtenus grâce à l’encadrement d'un corps professoral dévoué, car le lycée de Démette n'a ni laboratoire, ni salle informatique, ni réseau internet. Bibliothèque, n’en parlons pas ! Pour relever ce défi et combler ce déficit de matériels pédagogiques et didactiques, les enseignants sacrifiaient leurs jours de repos et de congés, pour effectuer des cours de renforcement les mercredis, samedis, dimanches et fériés.



Seulement, si « Le Témoin » quotidien tient à magnifier cette performance, c’est parce que le lycée de Démette se trouve dans un village de conservateurs, très ancré dans l’enseignement coranique. Sans oublier les mariages précoces, facteur d’échecs et d’abandons scolaires chez les jeunes filles. Face à ce phénomène social, des enseignants venus de Dakar et d’ailleurs, ont réussi à informer et sensibiliser les parents sur les bienfaits de l’éducation et l’importance des diplômes de l’école française comme on l’appelle en milieu rural.



Comme anecdote : On nous souffle que durant toute l’année scolaire, un enseignant du nom de Mor Gaye, chassait et menaçait de plainte les prédateurs et « faux » demandeurs de mariage rôdant autour des candidates au bac. Ce, rien que pour leur réussite !

