Fraîcheur sensible et probabilité de pluies fines le week-end: L'ANACIM invite à la vigilance

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une fraîcheur sensible et une probabilité de pluies fines pour la période du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019.



"Une chute des températures sera notée sur l’ensemble du territoire notamment sur les régions Nord et sur le littoral où des minima de 14°C à 16°C la nuit et 22°C à 29°C le jour pourraient être enregistrés durant ce wee-kend", signale l’agence dans un bulletin spécial, repris par l'APS.



L’ANACIM souligne que "la baisse notable des températures sera accompagnée d’une forte couverture nuageuse et des risques de pluies fines sur les régions Nord et Centre-ouest (Dakar, Mbour, Fatick, Diourbel et Kaolack)".



L’agence invite à la "vigilance", car ces phénomènes météorologiques "pourraient entraîner des coups de froid et l’altération de la qualité des produits et récoltes exposés à l’air libre".

