Frais d’organisation : 118 millions pour les deux matches amicaux du Sénégal à Casablanca et au Havre C’est entre 115 millions et 118 millions FCFA que l’Etat du Sénégal a déboursé pour permettre aux lions de jouer leurs deux matches amicaux contre l’Ouzbékistan et la Bosnie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Mars 2018 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

La fiche d’opération n’a pas pris en compte le transport aérien des joueurs et de la délégation ni les primes de sélection qui s’élèvent à 500 000 par joueur, ni la prime de participation qui est arrêté à 75 000 FCFA pour un match amical.



Mais, pour permettre à l’équipe de livrer ses deux matchs, le ministre de Sports a casqué fort. L’information a été donnée hier par Abdoulaye Sow, lors d’une conférence de presse. « La cellule mixte est gérée par l’Etat et la FSF. Et la FSF est délégataire de pouvoirs. Par conséquent, il n y a pas à dissocier les efforts des uns et des autres. Je rappelle que la charge de l’équipe nationale A relève exclusivement de l’Etat du Sénégal. Nous avons relevé un budget qui tourne autour de 115 millions. Les frais de transport aérien n’étant pas inclus pour les deux matches », a indiqué le deuxième vice-président de la FSF.



Il poursuit : « la prime est fixée à 75 000 FCFA. C’est pourquoi le budget a sensiblement diminué. On est parvenu à organiser les deux matches avec 115 millions FCFA. Mais c’est la FSF qui les a négocié ».

