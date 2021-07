Frais supplémentaires appliqués sur ses transferts d’argent : Orange juge la "pratique, illégale" La pratique commence à révulser certains usagers des points de transfert d’argent. En effet, des frais supplémentaires leur sont imposés lors de leurs transactions. Ce qui déplaît foncièrement à Orange, qui a tenu à réagir.

« Suite au lancement des nouvelles baisses tarifaires Orange Money le 1er juin 2021, une partie du réseau de distribution a mis en place une grille tarifaire parallèle à la grille clients officielle d'Orange Money ». Propos rapportés par iGFM.



« Nous tenons à rappeler que le dépôt d'argent sur son compte Orange Money demeure gratuit », indique-t-il. Il déclare que cette pratique qui vise à imposer aux clients des frais supplémentaires sur les dépôts et retraits d'argent, « est complètement illégale ». Et que les seuls frais que sont tenus de payer ces derniers, sont ceux de la grille tarifaire officielle d'Orange Money.



