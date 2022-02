Franc-maçonnerie: La « Grande Loge du Sénégal » tient sa réunion samedi prochain, à Dakar

Les francs-maçons sénégalais, sous la coupole de la « Grande Loge du Sénégal », reviennent en force. Leur « Grand Maître » Charles Médor, le patron des francs-maçons du Sénégal qui a remplacé Me Yérim Thiam, a convoqué l’Assemblée générale de la G.L.S. (Grande Loge Sénégalaise).



D’après "Les Echos", la rencontre aura lieu en leur Temple de Ngor où se dérouleront leurs travaux maçonniques, ce samedi 26 février 2022, à 11h 00.



Ainsi, Jamra et l'Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, Mbañ Gacce, alertent.