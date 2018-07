France-Belgique: "Si les Bleus laissent un espace, ils vont se faire tuer", annonce Wilmots Invité dimanche sur RMC, l’ancien sélectionneur de la Belgique, Marc Wilmots, s’est projeté sur la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et les Diables Rouges mardi à Saint-Pétersbourg (20h).

Le prédécesseur de Roberto Martinez au poste de sélectionneur des Diables Rouges sait néanmoins que son pays dispose d’atouts de poids pour contrarier les joueurs de Didier Deschamps. "Si la France laisse un espace, elle va se faire tuer, a-t-il prévenu dimanche sur l’antenne de RMC lors de "Mbappé est phénoménal" Si l’ancien milieu des Girondins de Bordeaux refuse d’aider Didier Deschamps en lâchant des lacunes de l'équipe belge, il concède au sujet de la défense: "Ce sont des joueurs qui sont assez âgés mais qui peuvent peut-être compenser leur manque de vitesse par leur expérience. Ils ont du métier. Cela fait cinq ans qu’ils jouent ensemble."



Ça ne sera pas de trop pour arrêter les attaquants de l’équipe de France. Et un en particulier. "Ce que la France a et que nous n’avons pas, c’est Mbappé. Ce gamin est phénoménal. Il a des qualités qui peuvent nous faire mal." Vérification mardi soir?













