France: Brigitte Macron fait une importante révélation sur Melania Trump

La première dame française, Brigitte Macron, a passé du bon moment avec Melania Trump cette semaine, mais elle estime que Melania trump n’est pas à l’aise à la Maison-Blanche.

Lors d’une interview accordée au quotidien Le Monde, Brigitte Macron a déclaré que, même si Melania est vraiment amusante, elle ne peut pas sortir parce qu’elle est beaucoup plus contrainte.

« Nous avons le même sens de l’humour. Nous avons beaucoup rigolé mais elle est beaucoup plus contrainte que moi. »

« Elle ne peut même pas ouvrir une fenêtre à la Maison-Blanche. Elle ne peut pas sortir. Elle est beaucoup plus contrainte que moi. Je sors tous les jours à Paris », a révélé Brigitte Macron.

Bien que Melania soit souvent perçue comme une personne calme, et peut-être sévère ou froide envers son mari, Mme Macron l’a qualifié de gentille, charmante, intelligente et très ouverte.

Elle affirme que l’épouse de Trump est peut-être très réservée en public parce que pour les médias et le public américain, « tout est interprété et sur-interprété. »

« C’est quelqu’un qui a une forte personnalité, mais qui travaille dur pour la cacher. Elle rit très facilement, à tout, mais le montre moins que moi ».

Brigitte Macron a également confié qu’elle essaie de vivre une « vie normale » et rend visite à ses trois enfants qu’elle a eus avec son premier mari, le banquier André-Louise Auzière.

« Je n’ai pas changé dans ma tête. Je suis toujours l’épouse d’Emmanuel Macron, pas du président. Je ne me sens pas comme une première dame. »

Agée de 65 ans, Mme Macron a plus qu’un quart de siècle que son mari.

AUTEUR: Gaelle Kamdem



