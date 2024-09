France / Hapsatou Sy retrouve sa dignité après l’enfer de la persécution judiciaire : Une victoire qui relance sa carrière Selon confidentielafrique.com, Hapsatou Sy, entrepreneuse française d'origine sénégalaise, vient de remporter une importante bataille judiciaire qui avait fait grand bruit. Âgée de 43 ans, l'ex-compagne du célèbre présentateur français Vincent Cerutti, retrouve aujourd'hui sa liberté et sa dignité, lui permettant ainsi de reprendre ses activités dans le monde des affaires.

En février 2024, Hapsatou Sy avait été placée en faillite personnelle par le Tribunal de Commerce de Nanterre, en raison de « fautes graves ». Cette décision l'avait rendue inapte à gérer une entreprise pendant une durée de dix ans. Six mois plus tard, cette condamnation est provisoirement suspendue par la Cour d’appel de Versailles, le 13 août dernier, marquant ainsi la fin d'une période douloureuse pour la cheffe d'entreprise. Ce verdict lui restitue ses droits de gérance et suspend la faillite personnelle.



Patronne de Greentech Sénégal et pionnière dans le domaine de la bio-industrie, Hapsatou Sy voit dans cette décision, une véritable renaissance. Après des mois de difficultés financières et de pression médiatique orchestrée par certains lobbies, la justice française a redonné espoir à celle qui avait fondé en 2015 Atypic Africa Group. Cette société s’est distinguée par son engagement dans la création d'emplois, la protection de l'environnement et la valorisation des richesses naturelles et de la biodiversité.



Sur Instagram, Hapsatou Sy a partagé sa joie, en exprimant sa gratitude envers son avocat, Alexis Rapp, et toutes les personnes qui l'ont soutenue pendant cette épreuve. Elle confie : « Épuisée, fatiguée, éprouvée, je viens de retrouver la force de me battre. Merci à mon avocat Alexis Rapp de m’avoir réveillée de ce cauchemar ce matin. Il est l’heure de reprendre le chemin de la réussite ».



Cette victoire judiciaire représente plus qu'une simple suspension de sanctions. Pour Hapsatou Sy, c'est un nouveau départ, une étape cruciale dans la poursuite de ses ambitions. La Cour d’appel de Versailles a suspendu une exécution provisoire d'une décision antérieure, rendant justice à cette femme d'affaires résiliente.



Elle conclut avec émotion : « J’ai beaucoup souffert, mais cette décision me permet de reprendre ma carrière et mes entreprises avec détermination ».



Cette issue redonne de l’espoir à de nombreuses femmes entrepreneuses, montrant que la persévérance face à l'adversité peut mener à la victoire. Aujourd'hui, Hapsatou Sy est prête à tourner la page et à redonner un nouvel élan à ses activités.





