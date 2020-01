France : Mame Dieynaba Diop, mère de deux enfants, périt dans un incendie Une mère de famille sénégalaise, Mame Dieynaba Diop, est décédée dans un incendie, dimanche dernier, à Angers, en France, dans l’incendie d’un pavillon de l’immeuble où elle vivait, rapporte Libération. Ses deux enfants âgés de 8 et 15 ans, et son cousin, étaient également à l’intérieur de son appartement au moment du feu, mais ont pu être sauvés et transportés au CHU d’Angers, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos