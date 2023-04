France: Neuf anciens tirailleurs reçus à l’Élysée avant leur retour au Sénégal Reçus vendredi au Palais de l'Élysée par Emmanuel Macron, neuf anciens tirailleurs sénégalais âgés de 85 à 96 ans vont bénéficier d'une aide financière exceptionnelle de l’État français pour financer leur voyage de retour et leur réinstallation dans leur pays d’origine, après une vie passée en France.

Le président français Emmanuel Macron a reçu vendredi à l'Élysée neuf anciens tirailleurs sénégalais vivant en France qui ont décidé de rentrer dans leur pays d'origine grâce à une aide financière exceptionnelle de l'État français.



"Aujourd'hui, c'est acté, c'est officiel : ils vont pouvoir rentrer à la fin du mois. Enfin", s'est réjouie Fatou Biramah, une porte-parole de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais.



"Nos chers et tendres, nos papys, nos anciens, ont été reçus par le président de la République. Tout était émouvant. C'était un moment tendre, c'était doux. Le président s'est mis sur pause (par rapport aux polémiques le visant en France, notamment au sujet de la réforme des retraites, NDLR). Il les a écoutés, et surtout, il les a remerciés", a-t-elle raconté.



D'aprés France24, les neuf hommes, âgés de 85 à 96 ans selon l'association, entameront sous peu un "voyage de retour permanent au Sénégal" après une vie passée en France, qu'ils ont servie comme soldats durant les guerres de décolonisation, principalement en Indochine et en Algérie.





