France: une parisienne donne naissance à son 14e enfant de 14 pères différents

Une Parisienne de 36 ans a fait une entrée fracassante dans le Livre des records Guinness en donnant naissance à son 14e enfant, tous nés de pères différents. Selon l’autorité reconnue internationalement en matière de catalogage et de vérification des records du monde, Marie leclerc vient de devenir la première femme de l’histoire enregistrée à concevoir des enfants avec plus de treize hommes différents.



“Je suis extrêmement fière d’avoir battu un record du monde”, a déclaré Marie Leclerc à la presse. "Ma mère m’a toujours dit que j’étais paresseuse et sans valeur et que je n’accomplirais jamais rien de ma vie. Maintenant, j’ai montré à tout le monde qu’elle s’était trompée et que je pouvais même être la meilleure du monde quand je mettais mon esprit dans quelque chose. En fait, je viens d’accomplir quelque chose que personne n’avait fait auparavant!"



Marie Leclerc dit qu’elle n’avait pas eu de relations privilégiées dans le passé, mais elle pense que cette fois-ci, elle a peut-être trouvé l’homme de sa vie.



“Je suis douée pour avoir des bébés, mais je suis vraiment affreuse lorsqu’il s’agit de choisir les pères de mes enfants“, déclare la jeune femme. "Cette fois, cependant, je pense avoir tiré les leçons de mes erreurs passées. Ramón n’est pas comme tous les saccadés que j’ai fréquentés auparavant. Nous sommes ensemble depuis presque un an et demi et je crois vraiment que cela pourrait fonctionner entre nous. ”



Après leur rencontre avec Marie Leclerc, les représentants de Guinness ont ouvert une deuxième enquête concernant le record du nombre de pensions alimentaires pour enfants reçues par une personne.

















Africa24.info